الجيش الأمريكي يستخدم الليزر لإسقاط مسيرة تابعة للجمارك وحماية الحدود

أفاد مشرعون بأن الجيش الأمريكي استخدم الليزر لإسقاط طائرة مسيرة تابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، وأن إدارة الطيران الاتحادية أغلقت المجال الجوي قرب مدينة إل باسو بولاية تكساس.

وقبل ما يزيد قليلا عن أسبوعين، أغلقت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية مطار إل باسو والمنطقة المحيطة به بعد استخدام آخر لليزر مضاد للطائرات المسيرة. هذه المرة، لم تتأثر الرحلات التجارية بتوسيع إغلاق المجال الجوي فوق فورت هانكوك.

وقال النائب ريك لارسن والعديد من كبار النواب الديمقراطيين الآخرين في لجنة النقل والبنية التحتية بمجلس النواب إنهم أبلغوا بذلك عبر القنوات الرسمية.

وكتب لارسن والنواب الآخرون: "رؤوسنا تكاد تنفجر من أنباء تفيد بأن وزارة الدفاع أسقطت طائرة مسيرة تابعة للجمارك وحماية الحدود باستخدام نظام عالي المخاطر مضاد للطائرات المسيرة. لقد قلنا قبل أشهر إن قرار البيت الأبيض بتجاوز مشروع قانون الحزبين واللجان الثلاث لتدريب مشغلي الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة بشكل مناسب ومعالجة نقص التنسيق بين البنتاجون ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الاتحادية كان فكرة قصيرة النظر. والآن، نرى نتيجة عدم كفاءته".

ولم يتضح سبب استخدام الليزر، لكنها المرة الثانية خلال أسبوعين التي يتم فيها إطلاق ليزر في المنطقة. ويتعين على الجيش إخطار إدارة الطيران الاتحادية رسميا في كل مرة يتخذ فيها أي إجراء لمكافحة الطائرات المسيرة داخل المجال الجوي الأمريكي.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية وهيئة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الدفاع (البنتاجون) بيانا مشتركا في وقت متأخر أمس الخميس، أقرت فيه بأن الجيش "استخدم سلطات مكافحة أنظمة الطائرات بدون طيار للتخفيف من حدة نظام جوي بدون طيار، يبدو أنه يشكل تهديدا ويعمل داخل المجال الجوي العسكري".