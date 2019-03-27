الأمن الروسي يعتقل 20 إرهابيا في شبه جزيرة القرم

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اعتقال 20 عضوا من منظمة "حزب التحرير الإسلامي" (المحظورة في البلاد) بشبه جزيرة القرم.

وأوضح بيان للأمن الروسي أنه خلال عملية خاصة اليوم، تم كشف أنشطة للمنظمة الدولية الإرهابية "حزب التحرير الإسلامي" واعتقال 20 شخصا من أعضائها، بمشاركة وحدات من وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي في جمهورية شبه جزيرة القرم.

وأضاف البيان أن المعتقلين قاموا بأنشطة معادية للدستور تهدف إلى إنشاء ما يسمى "الخلافة العالمية" وتدمير مؤسسات المجتمع المدني والإطاحة بالحكومة الحالية بالقوة، مؤكدا أن هؤلاء المعتقلين عملوا على نشر الأيديولوجية الإرهابية بين سكان شبه جزيرة القرم وقاموا بتجنيد بعض مسلمي القرم في صفوفهم.

وأشار إلى أنه تمت مصادرة مواد دعائية لـ"حزب التحرير الإسلامي" المحظور في روسيا ووسائل اتصالات ووسائط إعلام إلكترونية، موضحا أن التحقيق مازال مستمرا مع المعتقلين.