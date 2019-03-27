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اليوم.. طرح فيلم «اللعبة الأمريكاني» بدور العرض السينمائي

دينا درويش
نشر فى : الأربعاء 27 مارس 2019 - 5:52 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 مارس 2019 - 5:52 ص

تبدأ دور العرض السينمائي اليوم الأربعاء، عرض فيلم "اللعبة الأمريكاني" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي، والفنانة ناهد السباعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا الرومانسية، من خلال معاناة شاب وفتاة من صعوبات مادية واجتماعية عديدة في سبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو غير متوقع، تعرض صاحبة الشركة، التي يعملان بها، عرضا مغريا يساعدهما على حل جميع مشاكلهما، لكنه سيضع حبهما في موضع اختبار.

ويشارك في البطولة أيمن القيسوني، شيماء سيف، أحمد الشامي، إنتصار، بيومي فؤاد، داليا البحيري، تأليف مدحت السباعي، وإخراج مصطفي أبوسيف.


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