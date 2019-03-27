مؤتمران شعبيان لمستقبل وطن بمركزي سمالوط ومغاغة لتأييد التعديلات الدستورية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، برئاسة النائب علاء السبيعي، أمين الحزب وبإشراف محمد نشأت أمين الحزب بسمالوط ، وكريم بدر أمين مركز مغاغة مؤتمرين شعبيين بمركزى مغاغة بقرية شم البحرية، وسمالوط بقرية البيهو، بغرض نشر الوعي بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال شرح التعديلات وأهدافها وحث المواطنين على النزول والمشاركة.

وقام المحاضرون بشرح التعديلات الدستورية، وأسباب تعديل كل مادة من المواد المقترح تعديلها، وشرح المواد المستحدثة وأهميتها وإجراء مناقشات حول اهمية التعديلات الدستورية ، والتحدث علي الانجازات التي شهدتها الدولة في السنوات القليلة الماضية والتي مازالت تطرحها القيادة السياسية في شتى المجالات.

وشهدت المؤتمرات حضور لفيف من قيادات مركزى مغاغة وسمالوط الشعبية والتنفيذية والاف المواطنين ، والأمناء المرشحين لتولي الأمانات النوعية بالحزب بالمركزين الذين أكدوا على النزول والمشاركة في أي استحقاقات .