محافظ البحيرة يجري جولة ليلية سيرا على الأقدام لمتابعة تطبيق حظر التجوال

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جولة تفقدية سيرًا على الأقدام؛ للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق حظر التجوال بشوارع المدينة، والتزام المحال المقرر غلقها بقرار الغلق، والتي تأتي ضمن حزمة من القرارات الاحترازية لرئاسة مجلس الوزراء؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، يرافقه مهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة.

وأشار إلى قيام جميع رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى بتنفيذ حملات وجولات مماثلة في مواقعهم؛ لتطبيق كافة القرارات الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك خلال المواعيد المحددة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشاد المحافظ بالسلوك الحضاري للمواطنين والتزامهم ووعيهم التام بتلك الإجراءات والإرشادات التي تهدف في المقام الأول للوقاية والحماية والحرص على سلامتهم، والدور الكبير والحيوي للأجهزة الأمنية في تحقيق الانضباط وتنفيذ تلك القرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.