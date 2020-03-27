نيوزيلندا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 

أعلنت نيوزيلندا اليوم الجمعة عن تسجيل 85 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة بذلك أكبر زيادة يومية في عدد حالات الاصابة بالمرض، حيث أن البلاد في حالة توقف تام بسبب الإغلاق المفروض من قبل الحكومة.

وقال اشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في نيوزيلندا خلال مؤتمر صحفي إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ حتى الآن 368.

وقال بلومفيلد إن 37 مريضا تعافوا من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس، بينما يخضع مريض واحد فقط للعلاج في العناية المركزة.

وقال إن أكثر من 2500 من العاملين في القطاع الصحي المتقاعدين وقعوا على استمارة للمساعدة في التعامل مع المرض، مشيرا إلى أن البلاد لديها ما يكفي من معدات الحماية الشخصية للموظفين الطبيين، بما في ذلك 18 مليون غطاء وجه طبي.

ويجري فحص العديد من الحالات في خليج هوكس حيث رست السفينة روبي برينسيس السياحية هناك قبل وصولها إلى أستراليا. وكان قد تأكد إصابة العديد من الركاب بالمرض منذ ذلك الحين.