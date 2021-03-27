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البرازيل: إعطاء 19.3 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

برازيليا - د ب أ
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 3:12 م | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 3:12 م

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 19.3 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر معدل التطعيم في البرازيل بنحو 757 ألفا و806 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 1.1 سنة.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو 9 أسابيع.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 12.4 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 307 آلاف و112 حالة.

ومضى عام و4 أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

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