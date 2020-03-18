 الضرائب: استمرار العمل في مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة اليوم - بوابة الشروق
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الضرائب: استمرار العمل في مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة اليوم

أ ش أ
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 10:13 ص | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 10:13 ص
قررت مصلحة الضرائب المصرية قيام كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بالعمل اليوم السبت في مواعيد العمل الرسمية.

وذكرت المصلحة - في بيان لها اليوم - أن هذه المراكز تفتح أبوابها لتقديم الدعم الفني لكافة الممولين ليس فقط لممولي تلك المراكز الثلاثة ولكن لكافة الممولين في مختلف المأموريات الضريبية ممن يرغبون في تلقي المساعدة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصا على التيسير على الممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الشركات أو كبار الممولين.

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