بدء التجارب على لقاح نوفافاكس المضاد لكورونا في الهند

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أعلن الرئيس التنفيذي للمعهد الهندي للأمصال، أدار بوناوالا، أن التجارب على لقاح كوفيد-19 من شركة نوفافاكس الأمريكية قد بدأت في الهند بهدف إطلاقها بحلول سبتمبر المقبل.

وجرى اختبار اللقاح ضد السلالتين الإفريقية والبريطانية من فيروس كورونا، وقد أظهر كفاءة بنسبة 89%، ويتم إنتاج اللقاح بالشراكة بين نوفافاكس والمعهد الهندي للأمصال، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي هذه الأنباء وسط زيادة الضغوط على الحكومة الهندية لتطعيم ملايين المواطنين وحمايتهم في ظل الزيادة في أعداد الإصابات.

وأوضحت بلومبرج أن السيطرة على الموجة الثانية في الوباء في الهند، تمثل أمرا حاسما بالنسبة لاقتصاد البلاد حتى يتعافى من أقوى إغلاق شهده العالم، العام الماضي.

وقامت الهند بتهدئة وتيرة صادرات لقاحات فيروس كورونا، بحسب مسؤولي الحكومة المطلعين على الأمر.

وجرى إعطاء 57 مليون جرعة لقاح حتى الآن في الهند، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.