العراق: 20 حالة وفاة و5062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت زارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و177 حالة في أرجاء البلاد.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 5062 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 827 ألفا و157.

وأشار التقرير إلى شفاء 4368 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 741 ألفا و115حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة أنها شرعت اليوم بتطعيم المواطنين المسجلين بلقاح استرازينيكا عبر أكثر من660 منفذ تلقيح في عموم البلاد.

وطمأنت الوزارة العراقيين إلى سلامة اللقاحات وفعاليتها كونها مقرة من منظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية الدولية وعلى المواطنين الإسراع بالتوجه إلى المراكز الصحية المعتمدة للمسجلين على المنصة الإلكترونية وفق المواعيد المرسلة لهم.