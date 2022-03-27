صحة سوهاج: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع مراكز المحافظة

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أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، اليوم الأحد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تستمر لمدة 4 أيام.

وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات من خلال فرق ثابتة، وأخرى متحركة بجميع أنحاء المحافظة؛ للوصول إلى كل الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بها.

وذكرت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم وضع استراتيجية للعمل يتم من خلالها التحرك لتطعيم جميع الأطفال المقيمين بالمحافظة سواء المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى خمس سنوات مجانا بالطعم الفموي وهي على النحو التالي.

وقال إنه في المناطق ذات الطبيعة الريفيه فرق متحركة من منزل لمنزل طبق الخريطة وخط السير لكل فريق، وكذلك فرق ثابتة بالوحدات الصحية بتلك القرى وبعض الأماكن المميزة والمشهورة على أن يتم كتابة العنوان بالتفصيل للأطفال المُطعمين بتلك الأماكن.

وفي المناطق الحضرية الفرق المتحركة، من عمارة لأخرى ومن شقة لشقة طبقاً لخريطة وخط سير الفرق، وكذلك فرق ثابتة بمكاتب الصحة والميادين العامة ومحطات القطارات والأتوبيس وأماكن التجمعات.

كما أضافت الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج أن الأطفال المستهدف تطعيمهم 917 ألفا و926 طفلا ومن خلال 2739 فريقا.

وشددت وكيل وزارة الصحة بسوهاج على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة أثناء تنفيذ الحملة، والتي تستمر لمده 4 أيام.

كما أضافت أنه تم تخصيص رقم 01153888184 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين خلال فترة الحملة.

جدير بالذكر أن تلك الحملة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة المصرية؛ للتأكيد على ضمان استمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال.