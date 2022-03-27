الصين تعلن إغلاق شنجهاي بعد تفشي كورونا

أعلنت الصين أكبر إغلاق تام لإحدى مدنها منذ بدء تفشي كورونا كوفيد 19 قبل أكثر من عامين.



وسيتم إغلاق مدينة شنجهاي على مرحلتين على مدار تسعة أيام، بينما تجري السلطات مسحات لكوفيد 19، وفقا لما نقله موقع "بي بي سي".



وتواجه شنجهاي، المركز المالي الهام للصين، موجة جديدة من الإصابات منذ ما يقرب من شهر، على الرغم من أن أعداد الحالات ليست عالية وفقا لبعض المعايير الدولية.



وقاومت السلطات حتى الآن إغلاق المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة تجنبا لزعزعة استقرار الاقتصاد.



ولكن يبدو أن السلطات غيرت مسارها بعد أن سجلت شنجهاي أعلى عدد يومي من الإصابات يوم السبت، منذ الأيام الأولى للوباء.



وستغلق المدينة على مرحلتين، إذ سيخضع الجانب الشرقي من المدينة للقيود من يوم الاثنين حتى 1 أبريل، والجانب الغربي من 1 إلى 5 أبريل.



وقالت السلطات إنه سيتم تعليق وسائل النقل العام، ويجب على الشركات والمصانع وقف عملياتها أو العمل عن بعد.