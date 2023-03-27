الداخلية توزع وجبات إفطار للصائمين بمحافظتي القاهرة والجيزة

نظمت أجهزة وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد – معك في رمضان) لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وجهزت الوزارة عددا من الوجبات وتوزيعها وقت الإفطار مباشرةً على المواطنين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدد من المناطق بنطاق محافظتى (القاهرة، الجيزة).



وتم إيفاد عدد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، بالاشتراك مع مديريتى أمن الجيزة والقاهرة، للمشاركة فى انطلاق تلك الفعالية.



ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين؛ لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع كل أطياف المجتمع.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كل أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكل المناسبات، بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.