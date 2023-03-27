زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو فقدت بوصلتها ولا تنظر للواقع

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقدت بوصلتها ولا تنظر للواقع، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية» نقلا عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأضاف «لابيد» في اجتماع حزبه، أن حكومة نتنياهو أصبحت خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي.

وطالب زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بالتراجع فورًا عن إقالة يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي.

وتسبب قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بإقالة وزير دفاعه يوآف جالانت، من منصبه، على خلفية انحيازه للمُعارضة في مطالبها بوقف خطة «إضعاف القضاء»، في خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، وقد بلغت مشاعرهم حدًا غير مسبوق من الغضب.

ولم تمض ساعات قليلة على إعلان مكتب نتنياهو عن قراره، حتى خرج عشرات آلاف من المتظاهرين إلى الشوارع الرئيسية في «تل أبيب»، وأغلقوا بعضها وخاصة شارع «أيالون» السريع.

وأغلق مُتظاهرون آخرون مفارق رئيسية في «القدس المحتلة»، فيما تظاهر عدد كبير خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.

وكان وزير الدفاع المعزول من قبل نتنياهو قد أعلن، انحيازه للمعارضة، ودعا (نتنياهو) إلى تأجيل طرح تشريعات «التعديلات القضائية» على الكنيست، حتى عودة الكنيست من العطلة في شهر (مايو) المقبل، لكن نتنياهو لم يصغ له.

وكسر مُتظاهرون في شارع «أيالون» حجارة، فيما يبدو استعدادًا لمواجهات مُحتملة مع الشرطة الإسرائيلية، إن حاولت تفريقهم.

وقال المتظاهرون إنه سيكون هناك اعتصام حتى الصباح، ولن يغادروا مواقعهم في إشارة إلى احتدام الأزمة بين المعارضة ونتنياهو وبلوغها حدًا غير مسبوق.

ويرى محللون إسرائيليون أن حجم الاحتجاجات يشير إلى أن المعارضة لن ترجع قيد أنملة عن الإطاحة بحكومة نتنياهو حتى ولو تراجع عن تشريعاته بشأن القضاء، وهو أمر أشبه بالمستحيل، إذ إن هذه التشريعات هي أحد أحجار الزاوية التي تأسست عليها حكومته بالاشتراك مع اليمين المتطرف.

وأعلنت الجامعات في إسرائيل إضرابًا شاملًا وتامًا اعتبارًا من اليوم الاثنين، وأعلن كذلك الـ «هستدروت»، وهو الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية، الانضمام إلى الاحتجاجات، وقال إن هذا يشمل إضرابات في القطاع العام.