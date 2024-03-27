دخول 188 شاحنة مساعدات إلى غزة من معبري رفح وكرم أبو سالم

سجلت حركة دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، من معبري رفح البري وكرم أبو سالم مرور 188 شاحنة.

وأكد مصدر في شمال سيناء، أن 32 شاحنة دخلت من معبر رفح البري منها 4 سولار، و4 غاز، و11 مواد غذائية، و8 دقيق، وشاحنة بطانيات، و3 مراتب، و2 ملابس، وشاحنة لحوم مجمدة، وشاحنة صلصة، وشاحنة حفاظات أطفال.

وأضاف المصدر، أن معبر كرم أبو سالم شهد دخول 156 شاحنة، منها "57 مواد غذائية، و36 دقيق، و8 أدوية، و2 حفاظات أطفال، و3 مواد تنظيف، و2 مراتب، و4 ملابس، و6 أدوات مطبخ و1 بطانيات، و2 مواسير، و1 بركسات خيام لوكالة الغوث، و1 براميل، و1 فحم، و8 المستشفى الإماراتي، و4 وجبات إفطار".

كما شملت الشاحنات 20 شاحنة من بضائع القطاع الخاص، منها "4 أرز، و4 سكر، و3 لحوم، و6 حفاظات أطفال، و1 تمر، و1 ملابس، و1 جبن".