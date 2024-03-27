تكرر اسم الشاعر الكبير عمر الخيام في الآونة الأخيرة، تزامنا مع عرض مسلسل "الحشاشين" الذي أدى دوره الممثل نيكولا معوض، وكما أختيرت رباعياته في التتر بصوت المغني وائل الفشني، نجد أن المعروف عن حياة عمر الخيام قليل جدا وحياته يسيطر عليها الغموض، فهو من أكثر الشخصيات الجدلية في عصره، حتى أن البعض يذهب إلى إنكار نسب الرباعيات له، لأنها لم تظهر إلا بعد وفاته بما يزيد على 300 عام.

ترك الشاعر عمر الخيام إرثا فنيا عمره 11 قرنا، تتعاقب عليه الأجيال من أروع الكلمات وأرق المعاني، رصيد إبداعي بمثابة "معين لا ينضب" ويحمل الكثير من المعاني القابلة للتأويل؛ لدرجة أن وصلت عدد الترجمة لرباعياته 150 ترجمة للغة العربية، كانت أولها للشاعر الأردني مصطفى وهبي التل الشهير ب "عرار".

وتعد أشهر أشعاره من ترجمة الشاعر المصري أحمد رامي، حتى أن هناك من قال أنها تفوقت على النص الأصلي، فهي الأكثر إبداعا وعمقا للمشاعر الإنسانية، وعاشت رباعيات الخيام في وجدان الملايين، بعد أن غنتها السيدة أم كلثوم، وترجمها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي 1949.

لا يعرف الكثيرون أن نجاة الصغيرة غنتها أيضا عام 1958، على الرغم من ذلك لم تحظ بشهرة واسعة، وهي تختلف عن الأبيات التي غنتها السيدة أم كلثوم.

عُرف الملحن الكبير رياض السنباطي بصوته العذب المتناسق وقيامه بغناء وتسجيل أغلب ما لحن بصوته، ومن ضمن الأغنيات كانت رباعيات الخيام ولكن بالأبيات نفسها التي لحنها لأم كلثوم.

واشتهر عن شيخ المنشدين الشيخ سيد النقشبندي، أنه كان من كبار المحبين والمعجبين بأشعار عمر الخيام وأغاني أم كلثوم، وكان يتغنى بها في مجالسه الخاصة، ويوجد له جلسة خاصة تم تسجيلها في مدينة حماة، وكان من بين الحاضرين الشيخ محمد نجيب المراد عالم المقامات.



جدير بالذكر أن الرباعيات تعد قالبا من قوالب الشعر الفارسي، فهي مقطوعة شعرية من 4 أبيات ويمكن أن نقول أنها قصيدة قصيرة لا تتعدى أربعة أسطر بقافية موحدة وتعبر عن فكرة واحدة، وفي بعض الأحيان يختلف السطر الثالث.