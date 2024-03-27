البر الرئيسي الصيني يحذر من استفزازات جيش تايوان

قال متحدث باسم البر الرئيسي الصيني، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي يتابع عن كثب تحركات جيش تايوان في كينمن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال تشن بين هوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، بأن "أي تحرك استفزازي يقوم به جيش تايوان مصيره الفشل"، وذلك ردا على استفسار إعلامي بشأن إعلان سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان عن تدريب بالذخيرة الحية مخطط له في كينمن في أبريل المقبل.

وقال تشن إن "سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي تعرف أكثر من أي أحد آخر ما إذا كان الأمر تدريبا روتينيا أم استفزازا مستهدفا"، موضحا أن "الأهالي في كينمن قد شاهدوا التحول بين السلام والحرب، ولديهم رغبة متزايدة في السلام. وقد اتخذوا القرار الصائب بين إطلاق النار وبناء الجسور".