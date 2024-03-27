مسئول أمريكي: حريصون على دعم التبادل الاقتصادي مع مصر

قال روبن هاريتونيان، الوزير المفوض للشئون الثقافية والإعلامية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، إن مدينة الإسكندرية مركز التجارة والثقافة وتاريخ نابض بالحياة، مضيفًا: "لدينا الطاقة والموارد للشراكة مع حكومة مصر، ومحافظة الإسكندرية ومؤسساتها لعمل فرص اقتصادية، ودعم تمكين المرأة".

وتابع "هاريتونيان"، خلال حفل سحور السفارة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن السفارة كانت راعية للعديد من المشاريع في مدينة الإسكندرية، بما في ذلك معرض من أعمال المصور الراحل فاروق إبراهيم الذي كشف النقاب عن صور فريدة من نوعها للرئيس الأمريكي جيمي كارتر، والرئيس المصري الراحل أنور السادات، بالإضافة إلى مجموعة نادرة من الصور منها زيارة الرئيس كارتر إلى الإسكندرية.

واستطرد الوزير المفوض للشئون الثقافية والإعلامية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة: "نحرص على الشراكة وإقامة علاقات قوية مع الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية من خلال الترويج والتبادل التعليمي، والعمل جنبًا إلى جنب لبناء مستقبل أفضل الشعبيين لشعب، مؤكدًا إلى أهمية برامج التبادل المختلفة التي ترعاها الحكومة الأمريكية.

وشارك بالحفل، كل من "د.عصام الكردي رئيس جامعة العلمين، ود.إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ود. عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية".