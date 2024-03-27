البرازيل تتعادل مع إسبانيا 3/3 استعدادا ليورو 2024 وكوبا أمريكا

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تعادل منتخبا إسبانيا والبرازيل بنتيجة 3/3 في مباراة ودية أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد

تقدم منتخب إسبانيا بهدف سجله رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي من ركلة جزاء بعد مرور 12 دقيقة.

وأضاف داني أولمو الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في الدقيقة 36 بعد تمريرة من لامين يامال مهاجم فريق برشلونة.

وقلص منتخب البرازيل الفارق بهدف سجله رودريجو مهاجم ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 40.

وأدرك منتخب السامبا التعادل بهدف سجله المهاجم الشاب إندريك، الذي سينتقل مستقبلا إلى صفوف ريال مدريد.

ومن ركلة جزاء ثانية، سجل رودري الهدف الثاني له والثالث لإسبانيا في الدقيقة 87.

ولكن لوكاس باكيتا سجل هدف التعادل مجددا للبرازيل في الدقيقة 97 من ركلة جزاء.

وكان منتخب إسبانيا خسر أمام كولومبيا بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي.

ويستعد المنتخب الإسباني لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا، حيث سيلعب في المجموعة الثانية التي تضم كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

بينما يستعد منتخب البرازيل لبطولة كوبا أمريكا التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة، حيث يتنافس في المجموعة الرابعة التي تضم كولومبيا وباراجواي وكوستاريكا.