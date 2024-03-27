تواصل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع البيت الأبيض، وطلب إعادة جدولة اجتماع بشأن عملية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، كان رئيس الوزراء ألغاه في وقت سابق هذا الأسبوع، وفقا لما ذكره مسئول أمريكي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.



وأضاف المسئول الأمريكي أن الجانبين يسعيان لتحديد موعد جديد للاجتماع المشترك بينهما، والذي كان من المفترض أن يتم عقده اليوم مع وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي.



وأشار المسئول الأمريكي إلى أن مسئولين كبار من إدارة بايدن، مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، عقدوا اجتماعات "بناءة" مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي يزور واشنطن، وأن العملية المحتملة في رفح كانت موضوعا رئيسيا في المناقشات.



وردا على تصريحات المسئول الأمريكي، أصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إن "رئيس الوزراء لم يوافق على توجه الوفد إلى واشنطن"، دون أن ينفي بشكل مباشر إجراء محادثات بشأن الزيارة.



وقال مسئول إسرائيلي أيضا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن التقارير بشأن المحادثات لإعادة جدولة الرحلة "ليست خاطئة"، وإن ديرمر وهنجبي سيسافران، "عندما يتم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للرحلة".