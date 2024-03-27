قالت الفنانة مي عمر، إنها تؤمن بالحسد لكنها ترفض إرجاع كل الأحداث السلبية إليه وربطه بكل شيء يحدث في ‏الحياة‎.‎

ورأت خلال مقابلة لبرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الثلاثاء، ‏أن بعض الأحداث قد تكون ناتجة عن أسباب طبيعية على سبيل المثال سقوط امرأة على الأرض بسبب ارتداء كعب ‏عالي‎ ‎وليس بسبب الحسد.‏

وأوضحت أنها تفضل البحث عن الأسباب الحقيقية بدلًا من «رمي كل شيء على الحسد».‏

وأبدت إعجابها البالغ بدور الفنانة نيللي كريم في مسلسل «سجن النساء»، واصفة إياه بالدور المميز، معربة عن ‏حبها الشديد للفنانة نيللي كريم. ‏

كما عبرت عن إعجابها وحبها للمخرجة كاملة أبو ذكري، موضحة أن جميع أعمالها تلامس القلب قائلة:« أنا ‏بحب نيللي أوي والمخرجة كاملة أبو ذكري مخرجة خطيرة بحبها جدا وأعمالها دائما مميزة وبتدخل القلب».‏

وعند سؤالها عن تفضيلها العمل مع زوجها المخرج محمد سامي أو المخرجة كاملة أبو ذكري، قالت:«لو محمد وضع ‏في مقارنة مع أي حد، أكيد هختاره لكني بحب المخرجة كاملة جدًا، وبحترم شغلها جدا وأتمنى العمل معها».‏