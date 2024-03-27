قالت الفنانة مي عمر، إنها تؤمن بالحسد لكنها ترفض إرجاع كل الأحداث السلبية إليه وربطه بكل شيء يحدث في الحياة.
ورأت خلال مقابلة لبرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الثلاثاء، أن بعض الأحداث قد تكون ناتجة عن أسباب طبيعية على سبيل المثال سقوط امرأة على الأرض بسبب ارتداء كعب عالي وليس بسبب الحسد.
وأوضحت أنها تفضل البحث عن الأسباب الحقيقية بدلًا من «رمي كل شيء على الحسد».
وأبدت إعجابها البالغ بدور الفنانة نيللي كريم في مسلسل «سجن النساء»، واصفة إياه بالدور المميز، معربة عن حبها الشديد للفنانة نيللي كريم.
كما عبرت عن إعجابها وحبها للمخرجة كاملة أبو ذكري، موضحة أن جميع أعمالها تلامس القلب قائلة:« أنا بحب نيللي أوي والمخرجة كاملة أبو ذكري مخرجة خطيرة بحبها جدا وأعمالها دائما مميزة وبتدخل القلب».
وعند سؤالها عن تفضيلها العمل مع زوجها المخرج محمد سامي أو المخرجة كاملة أبو ذكري، قالت:«لو محمد وضع في مقارنة مع أي حد، أكيد هختاره لكني بحب المخرجة كاملة جدًا، وبحترم شغلها جدا وأتمنى العمل معها».