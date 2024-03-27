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ارتفاع مبيعات التجزئة في النرويج بأقل من المتوقع

أوسلو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:13 ص
أظهرت بيانات أولية من هيئة الإحصاء النرويجية، اليوم الأربعاء، أن مبيعات التجزئة النرويجية زادت بوتيرة أبطأ من المتوقع، في فبراير الماضي.

وارتفع حجم مبيعات التجزئة، بنسبة معدلة موسميا وهي 1ر0%، على أساس شهري، في فبراير الماضي. في أعقاب تغير ثابت في الشهر السابق.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا زيادة بواقع 2ر0%، في هذا الشهر.

وارتفعت مبيعات التجزئة، في المتاجر غير المتخصصة، بواقع 7ر0%، وسجلت السلع الأخرى نموا بواقع 4ر1%.

ومن جهة أخرى، تراجعت مبيعات السلع الثقافية والترفيهية بواقع 5ر3%، كما انخفضت مبيعات الأغذية والمشروبات بنسبة 7ر0%.

وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ بنسبة 3ر0%، في فبراير، في أعقاب تراجع بنسبة 1ر1%، قبل شهر.

وأظهرت بيانات رسمية منفصلة أن استهلاك الأسر من السلع، سجل انتعاشا بنسبة 9ر0%، شهريا، في فبراير، مقابل تراجع بنسبة 8ر1% في يناير.

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