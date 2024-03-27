ارتفاع مبيعات التجزئة في النرويج بأقل من المتوقع

أظهرت بيانات أولية من هيئة الإحصاء النرويجية، اليوم الأربعاء، أن مبيعات التجزئة النرويجية زادت بوتيرة أبطأ من المتوقع، في فبراير الماضي.



وارتفع حجم مبيعات التجزئة، بنسبة معدلة موسميا وهي 1ر0%، على أساس شهري، في فبراير الماضي. في أعقاب تغير ثابت في الشهر السابق.



وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا زيادة بواقع 2ر0%، في هذا الشهر.



وارتفعت مبيعات التجزئة، في المتاجر غير المتخصصة، بواقع 7ر0%، وسجلت السلع الأخرى نموا بواقع 4ر1%.



ومن جهة أخرى، تراجعت مبيعات السلع الثقافية والترفيهية بواقع 5ر3%، كما انخفضت مبيعات الأغذية والمشروبات بنسبة 7ر0%.



وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ بنسبة 3ر0%، في فبراير، في أعقاب تراجع بنسبة 1ر1%، قبل شهر.



وأظهرت بيانات رسمية منفصلة أن استهلاك الأسر من السلع، سجل انتعاشا بنسبة 9ر0%، شهريا، في فبراير، مقابل تراجع بنسبة 8ر1% في يناير.