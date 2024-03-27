سكالوني: ميسي ودي ماريا فقط يضمنان مقعدهما في كوبا أمريكا

تحدث ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن مشاركة فريقه في بطولة كوبا أمريكا، المقرر أن تقام خلال الفترة بين 20 يونيو و 16 يوليو القادمين.
ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، إلى جانب منتخبات بيرو وكندا وتشيلي.
وقال سكالوني في تصريحات تليفزيونية: «سنختار أفضل اللاعبين لتمثيل الأرجنتين في كوبا أمريكا لذلك لا يجب على أي لاعب أن يهدأ، لا يوجد من ضمن مكانه في قائمتنا إلا ميسي ودي ماريا».
وتابع: «إذا انخفض أداء أي من إنزو فيرنانديز وماك أليستر وجيوفاني لو سيلسو وباريديس وغيرهم، فهناك شخص آخر جاهز للعب».
وأتم: «لدينا بالاسيوس لاعب ليفركوزن وجيدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس، وتياجو ألمادا من أتالانتا يونايتد، هم غطاء جيد أيضًا لفريق تحت 23 عامًا».