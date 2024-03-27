سكالوني: ميسي ودي ماريا فقط يضمنان مقعدهما في كوبا أمريكا

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تحدث ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن مشاركة فريقه في بطولة كوبا أمريكا، المقرر أن تقام خلال الفترة بين 20 يونيو و 16 يوليو القادمين.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، إلى جانب منتخبات بيرو وكندا وتشيلي.

وقال سكالوني في تصريحات تليفزيونية: «سنختار أفضل اللاعبين لتمثيل الأرجنتين في كوبا أمريكا لذلك لا يجب على أي لاعب أن يهدأ، لا يوجد من ضمن مكانه في قائمتنا إلا ميسي ودي ماريا».

وتابع: «إذا انخفض أداء أي من إنزو فيرنانديز وماك أليستر وجيوفاني لو سيلسو وباريديس وغيرهم، فهناك شخص آخر جاهز للعب».

وأتم: «لدينا بالاسيوس لاعب ليفركوزن وجيدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس، وتياجو ألمادا من أتالانتا يونايتد، هم غطاء جيد أيضًا لفريق تحت 23 عامًا».