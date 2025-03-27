أين يُسجن رياك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان؟

قال مسؤول لجنة العلاقات الخارجية بالوكالة في حزب رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان، إن نائب الرئيس وزوجته تم حبسهما في منزلهما بالعاصمة جوبا.

وأعلن حزب رياك مشار في وقت سابق أن قوة مسلحة من 20 مركبة اقتحمت، الأربعاء، منزل نائب الرئيس واعتقلته بعد تجريد حراسه من أسلحتهم، في خطوة حذّرت الأمم المتحدة من أنّها قد تجرّ البلاد إلى حرب أهلية جديدة، بحسب موقع "أخبار السودان" الإخباري.

وأدان حزب الحركة الشعبية -في بيان- ما سماه الاعتقال غير القانوني لرئيسه.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحزب ريث موتش تانغ -في بيان نشره عبر فيسبوك- “ندين بشدّة الإجراءات غير الدستورية التي اتّخذها اليوم وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني باقتحامهما، برفقة أكثر من 20 مركبة مدجّجة بالسلاح، مقرّ إقامة النائب الأول للرئيس”.

وأضاف “لقد جُرِّد حرّاسه الشخصيون من أسلحتهم، وصدرت بحقّه مذكرة توقيف بتهم غامضة”.

وسارعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) إلى التحذير من أن توقيف مشار يضع البلاد “على شفا حرب”، داعية كل الأطراف إلى “ضبط النفس”.

وقال رئيس البعثة نيكولاس هايسوم -في بيان- إنّه “في هذه الليلة، يقف قادة البلاد على شفا الانزلاق إلى صراع واسع النطاق أو المضي بالبلاد إلى الأمام نحو السلام والتعافي والديمقراطية”.

وإذ ناشد هايسوم طرفي النزاع “ضبط النفس”، دعاهما لسلوك طريق السلام “بروح الإجماع الذي تمّ التوصل إليه عام 2018، عندما وقّعا والتزما بتنفيذ اتفاق السلام”.