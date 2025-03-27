انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% خلال الربع الرابع 2024

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) إلى 3.5% في الربع الرابع 2024، مشيرة إلى انخفاض البطالة بين السعوديين إلى 7%.

وقالت الهيئة، في نشرة أصدرتها اليوم عن سوق العمل للربع الرابع 2024، إن معدل البطالة للسكان السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) سجل انخفاضًا ليصل إلى 7% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنةً بـ7.8% في الفترة ذاتها من عام 2023.

وفقا للنشرة، بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور 2% والإناث 10.4%، في حين ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 لتصل إلى 36.0%.

وأوضحت أن معدل البطالة للسعوديين الذكور بلغ 4.3%، فيما انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 11.9% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنةً بـ13.6% بالربع السابق من العام نفسه.

ويُعزى انخفاض معدلات البطالة إلى ارتفاع معدل المشتغلين للسكان السعوديين إلى 47.5% بزيادة قدرها 1.0% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023، وشهد معدل المشتغلات السعوديات ارتفاعًا حيث بلغ 31.8%، مسجلًا زيادة قدرها 1.7% على أساس سنوي.