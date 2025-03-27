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يحتفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بعيد الفطر المبارك من خلال إقامة حفل يحيه الفنان حمادة هلال، والذي يقام على مسرح البالون ثاني أيام عيد الفطر.

يتضمن الحفل فقرة غنائية لفرقة "أنغام الشباب"، وفقرة أستعراضية يشترك في تقديمها فرقتي رضا والقومية، وتتضمن تابلوهات المولد، الزار، وخان الخليلي، وهي من ألحان محمد مصطفى، وتصميم محمد قذافي ورحمة عمرو.

أما الفاصل الثاني من الحفل فيخصص لنجم الليلة الفنان حمادة هلال وفرقته الموسيقية، حيث يقدم مجموعة من أغانية الخاصة.

على صعيد آخر، يُقام حفل آخر في ثالث أيام العيد على مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية، يحييه النجم مصطفى قمر، ويصاحبه فقرة تراثية لتابلوهات فرقة رضا وفقرة أخرى للسيرك القومي.

وبداية من ليلة الوقفة تعرض قاعة "صلاح جاهين" في العجوزة مجموعة من افلام العيد ضمن عروض مشروع "سينما الشعب"، وتبدأ بفيلم "سيكو سيكو" اخراج عمر المهندس.