ترامب يفرض رسوما على السيارات المستوردة بواقع 25%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة بنسبة 25%حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحصيل ضرائب بقيمة 100 مليار دولار، في خطوة يشير البيت الأبيض أنها ستدعم الصناعة المحلية لكنها قد تضغط على صناع السيارات الذين يعتمدون ماليا على سلاسل الإمداد العالمية.

وقال ترامب للصحفيين: "إن هذا سيعزز النمو، سنفرض رسوما بنسبة 25 % بصورة فعالة".

وقد تكون الرسوم معقدة حتى بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأمريكية، حيث إنها تحصل على المكونات التي تستخدمها من مختلف أنحاء العالم، مما يعني أنها ستواجه تكاليف أعلى ومبيعات أقل. وانخفض سهم شركة جنرال موتورز حوالي 3 % في جلسة التداول بعد ظهر اليوم.