أمريكا: مقتل امرأة و3 أطفال في إطلاق نار بجنوب فلوريدا

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ذكرت السلطات في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، أن امرأة وثلاثة أطفال قتلوا في إطلاق نار منزلي، ونُقل اثنان آخران إلى المستشفى.

وصرح مايكل كين، رئيس مكتب فرقة الإنقاذ من الحرائق لوسائل إعلام أن اطلاق النار وقع في منطقة بيمبروك بارك حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الأربعاء.

وتم نقل شخص بالغ وفتاة إلى المستشفى. ولم تتضح حالة إصابتيهما على الفور.

ولم يكشف مكتب فرقة الإنقاذ عن أسماء الضحايا أو أعمارهم. ولم تُعلن السلطات أيضا عما إذا كان مطلق النار قد قُتل أو أصيب.

ووصف إيفان روس، المتحدث باسم شرطة بيمبروك بارك، إطلاق النار بأنه حادث منزلي، وفقا لتقارير إخبارية.