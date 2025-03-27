الرئيس البرازيلي ينتقد ترامب بعد فرض رسوم على واردات السيارات

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الأمريكية على مجموعة كبيرة من السلع، قائلا إنه على ترامب التفكير في الضرر المحتمل على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وأدلى "لولا" بهذه التصريحات لدى ختامه لزيارته التي استمرت 4 أيام في اليابان، بعدما مثل قرار ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات ضربة موجعة بما أن اليابان تعد أبرز مصدر للسيارات ودولة حليفة لأمريكا.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر مقصد لصادرات السيارات اليابانية.

وقال "لولا" عبر مترجم: "أنا قلق للغاية بشأن سلوك الحكومة الأمريكية".

وأضاف: "أنا قلق لأن التجارة الحرة تتعرض للضرر، وأنا قلق لأن النظام متعدد الأطراف يتم اضعافه".

وتابع لولا، أنه لا يري أي نتائج إيجابية من سياسة ترامب المتمثلة في رفع الرسوم بما أن ذلك سوف يؤدي لرفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، مما سوف يفاقم التضخم ويؤدي لرفع معدلات الفائدة وهذا من المرجح أن يعرقل النمو الاقتصادي.

وأوضح أن ترامب يعد رئيسا فقط للولايات المتحدة وليس العالم، مضيفا: "هذه الحمائية لا تساعد أي دولة في العالم".