 وزير الإسكان: بدء تنفيذ 100 ألف شقة بمشروعي ديارنا وظلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الإسكان: بدء تنفيذ 100 ألف شقة بمشروعي ديارنا وظلال

محمد علاء
نشر في: الخميس 27 مارس 2025 - 2:14 م | آخر تحديث: الخميس 27 مارس 2025 - 2:17 م

قال وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعي "ديارنا" و"ظلال" بعدد من المدن الجديدة.

وأوضح الشربيني، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مشروع ديارنا، بديل الإسكان المتوسط "سكن مصر"، ومشروع ظلال، بديل الإسكان الفاخر "جنة".

ولفت إلى بدء تنفيذ 61 ألف وحدة سكنية بعدد 310 عمارات بمشروع ديارنا في 23 مدينة جديدة.

وأوضح أن المشروع يشمل نموذجين للعمارات، عبارة عن دور أرضي و5 أدوار، ودور روف لأول مرة، بإجمالي 26 شقة في العمارة الواحدة.

وأضاف أن عمارات مشروع ديارنا تشمل مصعد واحد، وعمارات ظلال تتضمن مصعدين اثنين.

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