طاقم تحكيم هندوراسي لمباراة الزمالك وسيراميكا في نصف نهائي كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراتى الزمالك مع سيراميكا والبنك الأهلي مع بيراميدز فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتهما فى تمام التاسعة والنصف مساء غداً الجمعة باستاد القاهرة الدولي والدفاع الجوى على التوالي.

يدير مباراة الزمالك وسيراميكا طاقم حكام من هندوراس بقيادة هيكتور سعيد مارتينيز سورتو حكما للساحة ويعاونه والتر لوبيس مساعد أول، وكرستيان راميريز مساعد ثان، و الهندوراسى سيلفن براون حكم فار، والكوستاريكى بنجامين بينادا مساعد حكم فار والمصرى محمود ناجى حكما رابعاً.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري طاقم حكام بقيادة محمود بسيونى حكما للساحة لإدارة مباراة البنك الأهلي مع بيراميدز ويعاونه سمير جمال مساعد أول، و سامى هلهل مساعد ثان، وخالد الغندور حكما رابعا، وعبد العزيز السيد حكم فار، وأحمد حسام طه مساعد حكم فار.