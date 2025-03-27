إصابة 15 شخصا في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا جراء قصف روسي مكثف بالمسيرات

أعلنت أوكرانيا، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إصابة ما لا يقل عن 15 شخصا في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا نتيجة قصف روسي مكثف بالطائرات المسيّرة.

وقال حاكم المنطقة العسكري، أوليه سينيهوبوف، عبر تطبيق تليجرام، إن ثمانية أشخاص أُصيبوا في مدينة خاركيف، بينما أُصيب سبعة آخرون في قرية زولوتشيف. وأشار إلى أن عدد المصابين قد يرتفع. كما أكد أن من بين الضحايا طفلين على الأقل.

وأفادت التقارير بأن عدة مبان سكنية شاهقة تعرضت للقصف، إضافة إلى استهداف أحد المرافق المدنية.

من جانبه، علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على القصف، ونشر مقطع فيديو يُظهر انفجارا وقع بجوار ملعب كرة قدم كان الأطفال يلعبون فيه.

وكتب زيلينسكي في منشور على تليجرام: "كل يوم، تقصف روسيا المدن العادية، معظمها بطائرات شاهد إيرانية الصنع".



وأشار إلى أن اقتراحا أمريكيا بوقف إطلاق النار غير المشروط مطروح على الطاولة منذ نصف شهر، مضيفا: "لكن بدون ضغط على روسيا، لن تكون هناك أي نتيجة".



وكانت كييف وافقت في 11 مارس/آذار على خطة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، اقترحتها الولايات المتحدة، شريطة أن تلتزم موسكو بها أيضا. ومع ذلك، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة شروط مسبقة، من بينها مطالبة الغرب بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

واتهم زيلينسكي موسكو بالمماطلة في المفاوضات لإطالة أمد الحرب، داعيا حلفاء أوكرانيا إلى زيادة الضغط على روسيا.