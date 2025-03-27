يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية الليلة.

وقد تمت دعوة رئيس الشاباك رونين بار، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الموساد ديدي برنياع، ومسؤولين آخرين إلى المناقشة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

يتزامن ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة، في ظل توارد تقارير عن قرب التوصل إلى وقف إطلاق نار وصفقة تبادل .

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,208، والإصابات إلى 113,910 منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 855 شهيدا، و1,869 مصابا منذ 18 مارس.

وقالت المصادر إن 25 شهيدا ارتقوا، و82 مصابا️ وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.