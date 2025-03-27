الحكومة السودانية: الجيش يزحف الآن نحو كردفان ودارفور حتى تحرير آخر شبر من البلاد

شدد وزير الثقافة والإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، أن تحرير الخرطوم لم يكن مفاجئا؛ ولكنه جاء نتيجة خطة عسكرية محكمة محددة جرى وضعها منذ فترة طويلة.

وكشف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، عن المرحلة التالية من العمليات العسكرية قائلا إن: «القوات السودانية الآن تتجه إلى كردفان ومن ثم إلى دارفور، ولن نتوقف حتى نرفع علم السودان في آخر بقعة جغرافية في الحدود الغربية».

واتهم أكثر من 16 دولة بالتدخل في الحرب الدائرة في السودان، دعما لميليشيا الدعم السريع، معقبا: «الحرب في السودان شهدت تدخلات خارجية من عدد كبير من الدول، يتجاوز 16 دولة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة».

وأشار إلى جلب ميليشيا الدعم السريع مرتزقة بطريقة «لم تحدث في تاريخ القارة الإفريقية»، مستشهدا بوجود مقاتلين من كولومبيا ومن مجموعة «فاغنر»، بالإضافة إلى استخدام «المسيرات»، وهو ما اعتبره «أمرًا غير مسبوق لميليشيا عسكرية».

وأكد أن هدف الحكومة واضح ومحدد، قائلا إن «المعركة لن تتوقف حتى يتم تحرير كل شبر من أرض السودان وخروج الميليشيا من كل المدن والقرى في السودان كافة؛ وليس فقط في الخرطوم والمدن المحررة».

وأوضح أن خطة التحرير ستشمل إقليم دارفور، قائلا: «دارفور أساس في المعادلة.. ولدينا قوات ومعسكرات والعمل العسكري المعد لتحرك القوات غربا حتى تخوم الحدود التشادية وتحرير الجنينة ودارفور وولاية كردفان».

وأعلن الجيش السوداني تحرير العاصمة الخرطوم، من قوات الدعم السريع، التي كانت تسيطر عليها منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين.

وحقق الجيش، تقدما ميدانيا في عدد من الولايات، استطاع من خلالها استعادة مناطق رئيسية واستراتيجية، بداية من مدينة «ود مدني»، عاصمة ولاية الجزيرة (جنوب الخرطوم)، وبعد ذلك استعادة عدد من المقرات الاستراتيجية بالخرطوم، مثل مقر القيادة العامة، والبنك المركزي ومقر جهاز المخابرات الوطنية، وصولا إلى مطار الخرطوم حتى استعادة القصر الرئاسي وتحرير العاصمة.