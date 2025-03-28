أكد جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أن انسحاب الأهلي من مباراة القمة، أعاد الفريق الأبيض للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال جمال العدل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "مباراة القمة أعادت الزمالك للمنافسة على الدوري، ومنحتنا دفعه قوية، ونشكر الأهلي على انسحابه".

وأضاف: "صحيح أن فريق بيراميدز هو الأقرب للفوز في البطولة، ولكن الأهلي والزمالك في الصورة للمنافسة لحسم اللقب".

وتابع: "الزمالك انسحب من مباراة الدوري في الموسم الماضي بسبب 4 مطالب، وتم تنفيذ 3 مطالب منها، وتم وضع جدول منتظم، وغادر عامر حسين لجنة المسابقات، بجانب تغيير لجنة الحكام، وكانت مطالب مشروعه".

وأكمل: "عامر حسين كان يؤجل للأهلي 10 مباريات، والأمر كان مضحكًا، ولذلك النادي حينها قرر الانسحاب، وتحملنا جميع العقوبات".

وواصل: "الأهلي طالب استقدام حكام أجانب في مباراة القمة، رغم أنه حقق العديد من النقاط بمساعدة الحكام المصريين، ولا يوجد سببًا منطقيًا لطلبه".

وأتم جمال العدل تصريحاته قائلًا: "تغاضي حكام الفار عن الأخطاء في المباريات يعد فسادًا، وما يتردد عن أن الدوري موجهًا لنادي بيراميدز غير صحيح، وما المبرر لذلك".