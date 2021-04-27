وزير مالية المكسيك: حملة التطعيم ستكون محركا اقتصاديا رئيسيا

قال وزير مالية المكسيك أرتور هيريرا خلال مؤتمر اقتصادي، اليوم الثلاثاء، إن حملة التطعيم الحالية ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد ستكون محركا رئيسيا لاقتصاد البلاد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وأضاف هيريرا أن حملة التطعيم في المكسيك ستساعد في تقليل حالة الغموض بالنسبة للشركات وقطاع الأعمال.

كما ستساهم مشروعات الاستثمار المشترك للقطاعين العام والخاص بدور مهم في تعزيز الاستثمار في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن الموقف المالي للمكسيك في مرحلة ما بعد جائحة كورونا أقوى من الدول المناظرة، حيث نجحت المكسيك في تحقيق التوازن بين الإنفاق على مواجهة الجائحة واستمرار السيطرة على عبء الديون.

وقال الوزير إن المكسيك في وضع جيد بالنسبة لاستثمارات مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا في ظل تحرك سلاسل القيمة العالمية نحو التكيف من الطلب الاقتصادي الجديد.