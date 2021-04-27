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محافظ دمياط تتابع التوسعات بطريق صلاح سالم

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط
حلمي ياسين
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 6:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 6:35 م

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، العمليات التي تنفذها الوحدة المحلية لمركز دمياط، لتوسيع طريق صلاح سالم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك بطول ١.٥ كم وبتكلفة ٦.٥ مليون جنيه.

وأوضح حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أن الأعمال تضمنت الرصف بالأسفلت، وإنشاء أرصفة جانبية، وبلدورات، وبالوعات صرف مياه الأمطار، وتخطيط المنطقة لإنشاء محور مروري جديد يربط من وسط المدينة حتى كورنيش النيل.

وأكدت عوض ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والهندسية خلال التنفيذ والجداول الزمنية المحددة.

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