ليفرامينتو قد يغيب حتى نهاية العام بسبب الرباط الصليبي

أكد نادي ساوثهامبتون الإنجليزي اليوم الأربعاء أن مدافعه تينو ليفرامينتو من المتوقع غيابه حتى نهاية عام 2022 بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وتلقى ليفرامينتو مدافع منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما، التنفس الصناعي وتم نقله على محفة بعدما سقط خلال الشوط الأول من المباراة التي تعادل فيها الفريق مع مضيفه برايتون بهدفين لكل منهما يوم الأحد الماضي.

والتوت قدم ليفرامينتو بشكل غريب عندما حاول مواجهة إنوك مويبو لاعب وسط برايتون.

ووصف رالف هازنهاتل مدرب ساوثهامبتون الإصابة بأنها تبدو "في منتهى الخطورة" حيث أشارت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب، أنه يحتاج لإجراء جراحة في ركبته اليسرى.

وأكد النادي الإنجليزي في بيانه "ساوثهامبتون يمكننه أن يؤكد آسفا أن تينو ليفرامينتو تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة وعلى الأرجح سيغيب حتى نهاية العام".