الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس الموسم الماضي

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أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية برئاسة عامر حسين، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

وكشفت الرابطة عن تحديد يوم 26 يونيو القادم لإقامة المباراة بين الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي بطولة الكأس، وستقام في تمام الساعة 9 مساءً على ستاد المقاولون العرب.

كما ينتظر نادي بتروجت، الناشط في الدرجة الثانية، الفائز من مواجهة الأهلي وبيراميدز، في نصف النهائي.

بينما يواجه الزمالك نظيره أسوان في نصف النهائي الآخر من بطولة كأس مصر الخاصة بالموسم الماضي.

ويعد الأهلي بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، وذلك عقب الفوز على فريق طلائع الجيش في المباراة النهائية.