فسر البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، سبب تمسكه باختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر بالإمارات.

وتقام مباراة كأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك على ستاد محمد بن زايد في 5 من شهر مايو المقبل، ويدخل الفريق الأحمر المباراة باعتباره بطلاً لكأس مصر، فيما يحمل الزمالك لقب بطولة الدوري.

وتجاهل رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مطالب الجماهير على منصات السوشيال ميديا باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة قمة السوبر، متمسكا بقراره بتعيين طاقم مصري خاصة بعد نجاح أمين عمر في إدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز بشهر أبريل الجاري، والتي انتهت بتتويج الأهلي بطلا للمسابقة.

وبرر الخبير البرتغالي قراره لمسئولي اتحاد الكرة والنقاد والجماهير، أهمية الاعتماد على الحكام المصريين في المباريات الكبرى لمساعدتهم في الارتقاء بتقييمهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الإفريقي كاف، مما يساعدم على مشاركتهم في المحافل الكبرى خاصة بعد غياب أي حكم مصري عن التواجد في منافسات كأس العالم الماضية بقطر 2022.

كما أكد بيريرا أن الاعتماد على الحكام المصريين في المباريات الكبرى يوفر ثقة كبيرة لهم، ويعكس مدى قدرتهم على تحمل الضغوط والتعامل مع المواقف الصعبة.

واختارت لجنة الحكام، محمود البنا، لإدارة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها في الإمارات.

ويعاون البنا الحكمان المساعدان هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكما رابعا من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتي، تبعا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.