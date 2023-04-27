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كشف الأمن عن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يتضمن ادعاء سيدة بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على "الكلاب الضالة" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع "فيسبوك"، متضمناً تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على الكلاب الضالة بالشارع، وإطلاق أعيرة نارية تجاهها، بالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر مقطع الفيديو (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، وتبين قيامها بتحرير محضر ضد (شخص - مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم وادعائها "على غير الحقيقة" إطلاقه أعيرة نارية على الكلاب الضالة.

تم التوصل للمشكو فى حقه وبسؤاله أفاد بوجود خلافات سابقة بينه وبين الشاكية لقيامها بوضع الطعام للكلاب الضالة أسفل العقار محل سكنه؛ مما أدى إلى تجمعها أمام العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة.