وصلت مساء اليوم الخميس، مجموعة جديدة من المصريين القادمين من دولة السودان إلى قاعدة شرق القاهرة، في ظل عملية إجلائهم المستمرة في أعقاب الأزمة التي تعصف بالسودان حاليا.

وشوهد في لقطات حية بثّتها قناة إكسترا نيوز، المصريون العائدون، وتغمرهم حالة من السعادة والبهجة بعد العودة بسلام لأرض الوطن، فيما حرص بعضهم على رفع علم مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية وصول أعداد المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية إلى ٢٦٧٩ مواطناً .

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية، استقبال ١٦ ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى الآن.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من ١٦٠٠٠ مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى اليوم ٢٧ أبريل الجاري.

وأوضح أن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت أكثر من ١٤ ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن ٢٠٠٠ مواطن أجنبي من ٥٠ دولة و٦ منظمات دولية.

وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.