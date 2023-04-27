 كولر يجتمع مع أبو عبلة في مران الأهلي بالمغرب - بوابة الشروق
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كولر يجتمع مع أبو عبلة في مران الأهلي بالمغرب

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:44 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:44 م

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، على هامش مران الفريق على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

واطمأن المدير الفني على الحالة البدنية والطبية للاعبي الفريق، في ضوء التحضير لمواجهة فريق الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.


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