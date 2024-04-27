أثبتت مبادرة "خليها تعفن" بمحافظة الإسكندرية نجاحها، بعد أن لاقت استجابة واسعة من المواطنين أدت ذلك لانخفاض أسعار الأسماك خاصة الشعبية منها.

وتشهد كبرى أسواق الأسماك في الميدان، والمنشية، وباب عمر، وشيديا، تخفيضات جديدة يوميا لإرضاء المستهلك.

وأكد عباس فؤاد، صاحب محل أسماك في سوق الميدان، أن التخفيضات لن تقل عن الأسعار الحالية المعلنة، موضحا انخفاض سعر السمك البلطي إلى 50 جنيها، والبوري ما بين 85 و90 جنيها، والسردين وصل إلى 30 جنيها، والبساريا 20 جنيها، والمرجان 90 جنيها، مشيرا إلى أن التخفيضات إذا زادت عن الأسعار الحالية لن تغطي سعر التكلفة .

وأضاف فؤاد، أن العزوف عن الشراء مع تلك التخفيضات، سيضطر أصحاب المزارع السمكية بقاء السمك حي داخل المزرعة وتعطيش الأسواق، لأن التخفيضات الحالية لم يستطع تحملها كل التجار، خاصة وأن حركة البيع والشراء ما زالت ضعيفة رغم انخفاض الأسعار حاليا.

وأشار فؤاد إلى أن المقاطعة ساهمت في تراجع الأسعار بشكل ملحوظ، متوقعا زيادة الشراء مع تقاضي المرتبات، لافتا إلى أن نسبة الشراء متوسطة لتزامنها مع نهاية الشهر .

وقال جمال زقزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية لـ"الشروق"، إن المقاطعة أثبتت نجاحها يوميا على مستوى جميع الأسواق، مشيرا إلى أن الجولات مستمرة لمتابعة الأسعار ورصد استجابة المواطنين للمقاطعة، لافتا إلى أن هناك حملة أخرى جار متابعتها تحت عنوان "خليها تدود" لمقاطعة أسعار اللحوم والدواجن، متوقعا نجاحها بعد نجاح مقاطعة "خليها تعفن".