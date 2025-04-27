 الشرطة الألمانية: مقتل شخصين كانا على سطح قطار ضواحي في برلين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الألمانية: مقتل شخصين كانا على سطح قطار ضواحي في برلين

برلين - د ب أ
نشر في: الأحد 27 أبريل 2025 - 6:05 م | آخر تحديث: الأحد 27 أبريل 2025 - 6:05 م

لقي شخصان حتفهما أثناء ركوبهما على سطح قطار ضواحي في العاصمة الألمانية برلين صباح اليوم الأحد، حسبما أعلنت الشرطة.

ولم يتم الكشف عن هوية الشخصين أو الظروف الدقيقة للحادث.

وقد تعطل عمل شبكة قطار الضواحي ، الذي يعرف باسم "اس بان" في الصباح بسبب عملية الشرطة التي أعقبت الحادث، وهو ما تسبب في تأخيرات لقطارات وإلغاء رحلات.

وكثيرا ما يتسلق بعض الأشخاص القطارات في برلين ويحاولون ركوب القطارات من الخارج، وهو ما يتسبب أحيانا في حوادث خطيرة.

وتحذر الشرطة بشكل متكرر من مخاطر التواجد على القضبان أو السفر بشكل غير قانوني.

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