جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من حزب الله في ضربة على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اغتيال عنصر من حزب الله في ضربة على جنوب لبنان.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن طائرة تابعة للسلاح الجوي شنت في وقت سابق من اليوم، هجومًا على بلدة حلتا، واغتالت العنصر الذي كان يروج لمحاولات إعادة بناء حزب الله في المنطقة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الأحد، بمقتل شخص في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوب البلاد.

ونقلت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، قوله في بيان إن «الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته على مناطق متفرقة في لبنان، منتهكاً اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، إضافةً إلى إبقاء احتلاله للنقاط الخمس في جنوبي لبنان.

وقبل أيام، استهدفت غارة إسرائيلية، سيارة في منطقة بعورتا قرب الناعمة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدّى إلى ارتقاء الشيخ حسين عطوي، القيادي في قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية.