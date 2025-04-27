هشام سليمان: سعر القمح المحلي يزيد بنحو 1000 جنيه عن الأسعار العالمية حاليا



كشف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، الدكتور أنور عيسى، عن حصاد 477 ألف فدان قمح محلي خلال الفترة من منتصف أبريل وحتى الآن، في كافة المحافظات، لافتا إلى أن المتوسط العام لإنتاج القمح المحلي على مستوى الجمهورية يصل إلى 20 أردبًا في الفدان، وأن هناك جهود لزيادة تلك الإنتاجية بطرح أصناف جديدة أكثر إنتاجية وتميزا.



وقال عيسى، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن وزارة الزراعة وفرت أدوات الحصاد بالميكنة الزراعية لتقليل الفاقد من القمح أثناء عملية الحصاد، وأنه يتم إجراء ندوات مع المزارعين بشكل يومي للحث والتشجيع على التوريد للحكومة، لزيادة الكميات المسلمة لوزارة التموين.

من جهته، توقع دير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب، هشام سليمان، زيادة حجم توريد القمح للحجومة هذا الموسم بشكل كبير، لافتا إلى انخفاض الأسعار العالمية خلال تلك الفترة يومًا بعد يوم، وأن الأسعار المحلية الآن تزيد بنحو 1000 جنيه في الطن عن السعر العالمي.

وأضاف سليمان لـ"الشروق"، أن القمح الأوكراني حاليا وصل إلى 253 دولارا للطن، وأنه يتوقع وصول الكميات الموردة للحكومة عن 4 ملايين طن قمح محلي، مقابل 3.4 ملايين طن العام الماضي.