محكمة في جنوب أفريقيا توقف رسميا اقتراحا لرفع ضريبة القيمة المضافة

أمرت محكمة في جنوب أفريقيا، تعليق اقتراح لزيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة، ما يعني إلغاء هذا الإجراء رسميا.

ووضع هذا الحكم الصادر، اليوم الأحد، حدا لخلاف بين أكبر حزبين في الائتلاف الحاكم بجنوب أفريقيا بشأن الإجراء الهادف لزيادة الإيرادات.

وأعلن وزير المالية إينوك جودونجوانا، في 23 أبريل أنه لن يتم تطبيق الزيادة بنسبة 5ر0% في معدل ضريبة القيمة المضافة، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال التحالف الديمقراطي، الذي رفع القضية أمام المحكمة، في بيان إن "قرار المحكمة يشترط أن أي تغييرات في قيمة ضريبة القيمة المضافة يجب أن تحصل على الموافقة اللازمة من جانب البرلمان قبل أن تدخل حيز التنفيذ، كما أن هذا الحكم يلغي الدعم غير القانوني الذي قدمه عدد من الأحزاب لهذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة".