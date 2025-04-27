جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تعديلا لتعويض نقص جنوده

نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن الجيش الإسرائيلي قوله إن لديه نقصا بنحو 10 آلاف جندي بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة، وعدم فاعلية مساعي تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم).

وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي بدأ إجراء تعديل يلزم الجنود بالبقاء بعد انتهاء خدمتهم النظامية بسبب نقص العدد، موضحة أن الأمر العسكري يفرض على الجنود النظاميين الخدمة في الجيش 4 أشهر إضافية.

ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن الجيش الإسرائيلي أن جنودا في الاحتياط خدموا نحو 500 يوم متواصلة، وذلك في ظل الحرب على غزة والمعارك مع المقاومة الفلسطينية في القطاع، وذلك وفقًا لقناة «الجزيرة».

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن حكومة بنيامين نتنياهو «تعمل على تحميل جنود الاحتياط أعباء متزايدة بدلا من تجنيد الحريديم»، مؤكدا: «سوف نضع حدا لهذا ومن لا يتطوع لن يحصل على شيكل واحد من الدولة».

والأحد الماضي، دفع جيش الاحتلال بجنود لم يكملوا تدريبهم إلى غزة للمشاركة في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين، نظرا لنقص الأعداد في صفوفه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد.

وقالت هيئة البث الرسمية: «على خلفية نقص عدد الجنود، التحق جنود من لواءي جولاني وجفعاتي قبل 4 أشهر بالجيش، ولم يكملوا التدريبات، ويتم إرسالهم إلى غزة».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين الماضي، إن رئيس الأركان إيال زامير، أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن «نقص عدد الجنود قد يحد من قدرة الجيش على تحقيق طموحات القيادة السياسية ومخططاتها في غزة».

وفي الأشهر الماضية، تحدث الجيش عن نقص في الجنود النظاميين بسبب عدم تجنيد الحريديم، وعزوف ما بين 30% و40% من جنود الاحتياط عن الخدمة لأسباب بينها الإرهاق من طول الحرب، وفق إعلام إسرائيلي.

وقد يتفاقم هذا النقص في ظل عرائض متواترة يوقعها إسرائيليون بينهم عسكريون، للمطالبة بإعادة الأسرى، ولو بوقف حرب الإبادة، وهي ما باتت تعرف إعلاميا بـ«عرائض العصيان».



