محافظ دمياط: تعزيز إجراءات التصدي لسرقة التيار الكهربائي بالتنسيق مع قطاع الكهرباء

التقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، المهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، حيث قدّم المحافظ التهنئة له بمناسبة توليه مهام عمله الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وشهد اللقاء، الذي حضره المهندس فتوح علام رئيس قطاع كهرباء دمياط، مناقشة عدد من ملفات العمل المشترك، حيث تم بحث موقف مد كابلات الكهرباء إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

واستعرض الدكتور أيمن الشهابي، آليات تخطي المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك الأعمال، بما يساهم في تسريع وتيرة التنفيذ واستكمال المشروعات، لتحقيق الرؤية التنموية المنشودة.

وأكد المحافظ، حرص المحافظة على تعزيز التواصل مع جميع القطاعات لدعم ملفات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ، على أهمية مشاركة قطاع الكهرباء في لجان المرور على المنشآت التجارية للتصدي لمخالفات سرقة التيار الكهربائي، والتنسيق مع أجهزة المحافظة لمنع محاولات إعادة التيار إلى المنشآت التي تم فصلها وإخلاؤها، خاصة تلك الآيلة للسقوط والتي تمثل خطورة داهمة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا وثيقًا بين المحافظة وقطاع الكهرباء، أثمر عن الانتهاء من تنفيذ لوحة توزيع كهرباء ٣ بمنطقة الامتداد العمراني، وتوصيل مرفق الكهرباء إلى نادي دمياط الرياضي بمدينة رأس البر.